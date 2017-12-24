‘Sahtekar ve rüşvetçi’ demişti: Sarraf, Kılıçdaroğlu’na açtığı davaları çekti

ABD’de İran’a yönelik yaptırımların delinmesine yönelik sürdürülen davada itiraflarda bulunan Rıza Sarraf, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açtığı hakaret davalarını geri çekme kararı aldı.

17 Aralık yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf, soruşturmanın TBMM’de AKP’lilerin oylarıyla kapatılmasından sonra Kılıçdaroğlu’na ‘sahtekar, rüşvetçi’ gibi sözler nedeniyle altı dava açmıştı.

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Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre, Sarraf’ın avukatı, Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’i arayarak davalardan feragat ettiklerini, bununla ilgili kendilerini bilgilendirmek istediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu dün akşam Kocaeli’nde iş çevreleriyle yaptığı toplantıdaki konuşmasında Sarraf konusunda iktidarla yaşadığı tartışmayı şöyle anlattı: “Amerika’da yargılanan Reza Zarrab olayı. Ben bunu da sordum. Daha önce de sordum, Amerika’ya gitmeden önce de sordum. ‘Reza Zarrab bu ülkenin en büyük sahtekârıdır’ dedim. 3 bakana rüşvet verdi, banka genel müdürüne rüşvet verdi. Yargılayın bu adamı. Bakanları da yargılayın. Çıkarın yargılansınlar. Kul hakkı yemek bu kadar ucuz mudur? Yetim hakkı yemek bu kadar ucuz mudur? Bir bakanı satın almak bu ülkede bu kadar ucuz mudur? Devletin bütün sırlarını gidip bir sahtekâra teslim etmek bu kadar ucuz mudur? Bunu söyledim. Ben bunu söyledim diye koro halinde bana saldırıyorlar. Vay efendim niye söyledin? Ne söyleyeyim ben? ‘Reza Zarrab çok temiz bir adamdır, devlet protokolünde yer alması gerekir. Reza Zarrab’ın baş tacı edilmesi lazımdır’, bunu mu söylemem lazım? O zaman ben ağzıma ahlakı alamam. Dürüstlüğü alamam, namuslu siyaseti ağzıma alamam.”