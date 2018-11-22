‘Sahtecilik’ten tutuklama kararı var: İslam Üniversitesi rektörü kayıp

Hakkında ‘sahtecilik’ ve ‘kara para aklama’ suçlarından tutuklama kararı bulunan Hollanda’daki Avrupa İslam Üniversitesi (IUE) Rektörü Nedim Bahçekapılı kayıplara karıştı.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre Bahçekapılı’nın dava sürecini hücrede geçirmesine karar verildi.

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Hakkında tutuklama kararı bulunan 57 yaşındaki rektörün karar çıkmadan izini kaybettirdiği ve Hollanda dışına çıktığını düşünülüyor.

Rotterdam’da bulunan üniversite İslam eğitimi veriyor.

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Ancak Finansal Soruşturma Bürosu (FIOD), milyonlarca avroluk vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık ve sahte kurslar nedeniyle okulun tüm işlemlerini incelemeye alıp soruşturma başlatmıştı.

Bu kapsamda Bahçekapılı gözaltına alınmıştı ancak itiraz üzerine serbest bırakılmıştı.

Hollanda Eğitim Bakanlığı ise Avrupa İslam Üniversitesi’nin denkliğini geri almak istiyor.