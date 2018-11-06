Sahtecilikle suçlanan doçent Erdoğan’ı incelemiş: Şiir İkliminde Bir Reis-i Cumhur

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde doçent ünvanıyla altı yıldan bu yana ders veren Nilgün Açık Önkaş’ın, doçentlik sınavı başvurusunda sahtecilik yaptığı öne sürüldü. Önkaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a methiyeler düzen ‘Şiir İkliminde Bir Reis-i Cumhur’ adlı bir kitap da yazmış.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre 2001’den bu yana Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde görev yapan Önkaş Ekim 2011’de doçentlik sınavına müracaat etti ve 29 Kasım 2012’de yapılan sözlü sınav sonucunda kendisine doçentlik belgesi verildi.

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Türkçe eğitimi üzerine ders vermeye başlayan eğitim fakültesi öğretim üyesi Önkaş’ın doçentlik başvurusu sırasında sahtecilik yaptığı şikayet sonrası ortaya çıktı.

Şikâyeti değerlendirmeye alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversite Etik Kurulu, Önkaş’ın doçentlik başvurusu esnasında yanıltıcı beyanda bulunduğunu, indekslerde akademik nitelik taşımayan bir dergiyi geçerliliği varmış gibi gösterdiğini tespit etti. Kurul, Önkaş’ın, etik ihlalde bulunduğu sonucuna vararak Üniversitelerarası Kurul’a gönderildi ve Önkaş’a verilen doçentlik belgesi iptal edildi.

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Doçent unvanının iptali sonrası, rektörlük de harekete geçerek Önkaş’a altı yıl boyunca fazladan ödenen ücretin iadesi talep etti.

Sahte doçentten kitap: Şiir İkliminde Bir Reis-i Cumhur

Evrakta sahtecilik yapan Önkaş’ın 2016’da Erdoğan’ın şiir okuyuşunu ‘doğru ve etkili yorumlanış’ çerçevesinde ‘inceleyen’ bir kitap da yazdığı ortaya çıktı.

Önkaş’ın kitap için kaleme aldığı tanıtımı yazısı şöyle:

“Şiir geleneğine sahip bir toplum olarak şiire ve şaire çok değer verdik ve veriyoruz. Şiir ikliminde söylenen sözler zihinlerde yankılanıyor. Bu manada devlet yöneticilerinin sanata ve edebiyata verdikleri önem doğrultusunda toplumlar gelişiyorlar. Osmanlı hanedanından 36 padişahın 26’sı şairdir. Devlet yönetiminin şiire ilgisi toplumu geliştirmiştir. Bu Osmanlı’da da böyle idi, bugün de böyledir, gelecekte de böyle olacaktır. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın şiir okumaları ve şiir okumalarındaki kelimelere anlam yükleme ustalığı ve bunun toplum üzerindeki etkisi ve yankısı sanatın ve edebiyatın gelişmesi çerçevesinden çok önemlidir.

Bu önemden hareketle şiirleri doğru vurgu ve tonlamalarla yorumlayışı halkı çok derinden etkileyen, kelimelere duygusunu ustaca yükleyen Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin bu etkisini edebi yönden ve doğru şiir okuma yönünden ele almak ve kamuoyu ile paylaşmak toplumumuzun gelişmesinde ve bilinçlenmesinde son derece etkili olacaktır.

Bu kitabın oluşturulmasındaki amaç, her bir şiirin Cumhurbaşkanımız tarafından doğru ve etkili yorumlanışının, incelenmesinin hem eğitimde hem de sanat ve edebiyatın gelişmesi yönünde, doğru örnek üzerinden eğitim vermek bağlamında, toplumsal farkındalık yaratmak ve bu farkındalığı bir eserle taçlandırmak bakımından topluma katkı sağlayacağının düşünülmesidir.

Konuyla ilgili görüşünü öğrenmek için aranan Önkaş’a ulaşılamadı.