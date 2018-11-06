Sahtecilikle suçlanan doçent kendini savundu: Komplo kuruldu, haberler asılsız

Doçentlik sınavı başvurusunda sahtecilik yapmakla suçlanan Nilgün Açık Önkaş, karara itiraz edeceğini belirterek haberi ‘komplo’ diye niteledi.

2001’den bu yana Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde görev yapan Önkaş Ekim 2011’de doçentlik sınavına müracaat etmiş, 29 Kasım 2012’de yapılan sözlü sınav sonucunda kendisine doçentlik belgesi verilmişti.

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Türkçe eğitimi üzerine ders vermeye başlayan eğitim fakültesi öğretim üyesinin doçentlik başvurusu sırasında sahtecilik yaptığı öne sürülmüştü.

Şikâyeti değerlendirmeye alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversite Etik Kurulu, Önkaş’ın doçentlik başvurusu esnasında yanıltıcı beyanda bulunduğunu, indekslerde akademik nitelik taşımayan bir dergiyi geçerliliği varmış gibi gösterdiğini tespit etmişti. Kurul, Önkaş’ın, etik ihlalde bulunduğu sonucuna vararak Üniversitelerarası Kurul’a gönderilmiş ve Önkaş’a verilen doçentlik belgesi iptal edilmişti.

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‘Profesörlük sırası bekliyorum’

Önkaş, 2017 yılında profesörlüğü hak edip başvuru yaptığını belirterek, “Dönemin yönetimine profesörlük kriterlerinin çok üzerinde başarılı çalışmalar yaptığım için profesörlük başvurumu yaptım. Kadro yetersizliğinden dolayı sıra beklemekteydim” dedi.

‘Suç duyurusunda bulunacağım’

Önkaş, suç duyurusunda bulunacağını söyledi: “İki yıldır bana husumeti olan kişiler tarafından kurulan komplo sonucu doçentliğim, Üniversiteler Arası Kurul’a şikayet edildi. İlgili yerlere itirazlarımı yaptım. İtiraz süreci sonuçlanmadan bu haberin yapılması da bana kurulan komplonun ispatıdır. Hukuki süreç devam ederken yapılan asılsız haber, kişilik ve özlük haklarıma zarar verdi. Suç duyurusunda bulunacağım.”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ise konunun her boyutuyla araştırıldığını söyledi.