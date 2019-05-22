Sahte vize siteleriyle ayda 1 milyon 200 bin vurgun yapan çete çökertildi

Ankara merkezli dokuz ilde düzenlenen operasyonla vize başvurularına aracılık yapan yasal şirketlerin intenet sitelerini taklit ederek her ay yaklaşık 1 milyon 200 bin TL vurgun yapan 110 kişilik çete çökertildi.

Fotoğraf: DHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada kapsamında bazı kişilerin vize başvurusu yapan yasal şirketlerin internet sitelerine benzer internet siteleri oluşturduğu tespit edildi.

Reklam

Her gün 20 bin TL’lik Google reklamı almışlar

Araştırmada şüphelilerin, sahte internet sitesinin Google’ın arama motorlarında üst sıralarda yer alması için günlük 20 bin TL ödeme yaptığı, Facebook ve Twitter’a da sponsorlu reklam verdiği belirlendi.

Soruşturma genişletilince şüphelilerin, sahte sitelere giriş yaparak çağrı merkezi numarasını arayan vatandaşlardan vize başvurusu için randevu alınacağını belirtip para talep ettiği, böylelikle de bir vurguna imza attığı ortaya çıktı.

Şüpheliler Türkiye’de kalmak için ikamet izni almaya çalışan yabancı uyruklu çok sayıda kişiyi de dolandımış.

Reklam

Teknik ve fiziki takibin sonunda Ankara merkezli dokuz ilde 110 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şu ana kadar 72 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon 38 şüphelinin yakalanması için sürüyor.