Sahte senet ve rüşvet almakla suçlanan Yavaş beraat etti

Yerel seçim öncesinde ‘sahte senet, rüşvet ve görevi kötüye kullanma’ suçlamasıyla hakkında dava açılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş beraat etti. Suçlamayı yapan Necmettin Kesgin ise 6.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kesgin, Yavaş’ı avukatlığı döneminde 600 bin dolarlık sahte bir senedi kullanarak mükerrer tahsilat yapmakla suçlamıştı.
Davanın karar duruşması bugün yapıldı.
Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Yavaş’la ilgili suçlamanın gerçekle ilgisi olmadığı ortaya çıktı ve mahkeme Yavaş hakkında beraat kararı verdi.
Kesgin hakkında yakalama kararı
Suçlamayı yapan Necmettin Kesgin ise hakkındaki suçlamalar nedeniyle 6.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Kesgin aranıyor.