Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sahte senet ve rüşvet almakla suçlanan Yavaş beraat etti

Yerel seçim öncesinde ‘sahte senet, rüşvet ve görevi kötüye kullanma’ suçlamasıyla hakkında dava açılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş beraat etti. Suçlamayı yapan Necmettin Kesgin ise 6.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: DHA

Kesgin, Yavaş’ı avukatlığı döneminde 600 bin dolarlık sahte bir senedi kullanarak mükerrer tahsilat yapmakla suçlamıştı.

Reklam

Davanın karar duruşması bugün yapıldı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Yavaş’la ilgili suçlamanın gerçekle ilgisi olmadığı ortaya çıktı ve mahkeme Yavaş hakkında beraat kararı verdi.

Kesgin hakkında yakalama kararı

Suçlamayı yapan Necmettin Kesgin ise hakkındaki suçlamalar nedeniyle 6.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Kesgin aranıyor.

Reklam

Yavaş’ın ‘belalısı’ işadamına ‘müstehcen çocuk görüntüsü’nden üç yıl hapis

Yavaş’tan ‘sahte senet’ suçlamasına: Senedi veren işadamı ‘sahtecilik’ten ceza aldı

SON HABERLER

Selahattin Demirtaş’ın ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ önerisi üzerine…

Yazılara başladığım gün T24’te Selahattin Demirtaş’ın güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisine ilişkin bir makalesi yayınlandı. Yine, Gazete Duvar’da kürsüdaşım sevgili Dinçer Demirkent ‘sistem ve kuruluş’ tartışması başlattı. Demirkent’in yazdıklarından, ilerleyen bölümlerde yararlanacağım. Şimdi Selahattin Demirtaş’ın önerisini anlatmak istiyorum. Bu arada başka parti ya da siyasetçilerin önerisi olursa, onları da tartışmaya çalışacağım.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...