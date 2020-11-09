Sahte rakıdan zehirlendiği düşünülen iki kişi hayatını kaybetti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, sahte rakıdan zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan iki kişi yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

9 Ekim ile 25 Ekim sahte içki nedeniyle 80 kişi ölmüştü. Yılın ilk 10 ayında bulunan sahte ve kaçak içki miktarı 1 milyon litreye dayanmıştı.

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Son ölüm haberi Avyvalık’tan geldi.

Fenalaşan Ahmet Samur (52) ve Burak Zaloğlu (28), içtikleri sahte rakı içip zehirlendiği şüphesiyle yakınları tarafından Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Samur ve Zaloğlu, durumlarının ağırlaşması üzerine Balıkesir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak İkisi de hayatını kaybetti.

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Samur ve Zaloğlu’nun cenazeleri, Ayvalık’ta toprağa verildi.

Bu iki isme sahte rakıyı sattığı iddiasıyla gözaltına alınan tekel bayi S.M. ise,suçlamaları kabul etmedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.M. serbest bırakıldı.