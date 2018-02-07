‘Sahte porno’ üreten yazılım bir ayda 100 binden fazla indirildi

Son haftalarda internete yüklenen ve ‘deepfake’ denilen sahte pornolarda bir patlama gözleniyor. Bu tür videolarda, yalnızca fotoğraflarına sahip olunan bir kişinin yüzü, bir porno videosundaki aktrisin yüzüne yerleştiriliyor.

BBC’den Dave Lee’nin haberine göre bu videoları üretmeyi sağlayan araçlar daha güçlü ve daha kolay kullanılır hale geldikçe, insanlar hayallerindeki cinsel fantezileri internete aktarma imkanı buluyor.

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Nasıl yaratıyorlar?

Bu tür videoları yaratmayı sağlayan ve bir ay önce yayınlanan yazılımlardan biri, programı yaratan kişiye göre bir ay içinde 100 binden fazla indirildi.

Süreç üç basit adıma indirgendi: Bir kişinin çok fazla fotoğrafını edin, pornografik videoyu seç ve programın işlemi yapmasını bekle. Kısa bir video için 40 saat gibi bir süre gerekse de bilgisayarlar gerisini hallediyor.

En popüler sahte pornolarda ünlüler yer alsa da yeterince fotoğrafı bulunan herkesin ‘deepfake’ videosu yapılabilir.

Bu teknik dünyanın dört bir yanında ilgi görüyor. Son dönemde Güney Kore’de ‘deepfake’ terimini kullanarak yapılan aramalarda bir patlama gözlendi.

Bunun arkasında 23 yaşındaki pop yıldızı Seolhyun’un bu şekilde üretilen videolarının yattığı belirtiliyor.

‘Deepfake’ videoları hazırlayanlar özellikle ünlüleri hedef alıyor. Emma Watson ve Natalie Portman en popüler iki ünlü. Fakat onların dışında Michelle Obama, Ivanka Trump ve Kate Middleton gibi kadınlar da kullanılıyor.

‘Wonder Woman’ı oynayan Gal Gadot’un yüzünün kullanıldığı video ise bu teknolojinin imkanlarını gösteren ilk videolardan biri olmuştu.