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Yaramazlara biraz batar!

Sahte kuponu, ‘kazanmış gibi’ gösterip 60 bin lira haksız kazanç sağladılar: Yakalanan dokuz kişiden biri tutuklandı

Mersin’de sahte bahis kuponuyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan dokuz şüpheliden biri tutuklandı.

Fotoğraf: AA


AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, fotoğraf düzenleme programlarıyla sahte kuponları ‘ikramiye kazanmış’ gibi gösterip satarak dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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Teknik takip sonucu kimliği ve adresleri tespit edilen dokuz şüpheli, polisin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı.

Zanlıların sahte kuponlarla 15 kişiden yaklaşık 60 bin lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, beşi adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri salıverildi.

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