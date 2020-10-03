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Yaramazlara biraz batar!

Sahte kimlikle kargo şirketlerine gidip 25 bin liralık iki telefonu teslim alan kişi aranıyor

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde kendisine sahte kimlik çıkaran bir kişi, kargo şirketlerine gidip başkalarına ait paketleri teslim aldı.

Fotoğraf: Shutterstock

İHA’nın haberine göre iki farklı kargo şirketine giden kişi, 10 bin ve 15 bin lira değerindeki iki telefonun içinde olduğu kargoları sahte kimlik beyan ederek aldı.

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Telefonların sahipleri kargo şirketlerine gittiklerinde paketlerinin teslim alındığını öğrendi ve ortada bir terslik olduğu anlaşıldı.

Mağdurların şikayeti üzerine güvenlik kameralarını inceleyen firma görevlileri, kargoları alan dolandırıcının görüntülerini tespit etti ve durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, sahte kimlik ile kargoları alan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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