Sahte Justin Bieber, 157 çocuğu istismar etmiş

İnternette çocukları Justin Bieber olduğuna inandırarak cinsel içerikli fotoğraflar çektiren adama 931 suçlama yöneltildi.

BBC Türkçe’nin haberine göre 42 yaşındaki Avustralyalı, çocuk istismarı materyali üretmek, çocuk pornografisi için internet kullanmak gibi suçlamaların yanısıra üç tecavüz vakasıyla da suçlanıyor.

Facebook, Skype gibi kanalları kullanan adam, Avustralya polisine göre dünya çapında 157 çocuğu istismar etti.

Suçlamaların korkunç olduğunu söyleyip genç Justin Biener hayranları ve ailelerini dikkatli olmaları için uyaran polis yetkilisi Jan Rosue, “Çok sayıda çocuğun bu ünlü şahısla yazıştığına inanabilmesi, toplumumuzun çocukları online güvenlik hakkında nasıl eğittiği üzerine ciddi bir şekilde yeniden düşünmeye ihtiyacı olduğunu gösteriyor” dedi.