Sahte izin belgesiyle yakalanan iki kişiye para cezası

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında sahte izin belgesiyle yakalanan ik kişiye, 6 bin 300 TL ceza kesildi.

Fotoğraf: DHA

Polis ekipleri, çevre yolunda sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yaptı.

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Ekipler 16 AID 247 plakalı otomobilin sürücüsü Hafız H. (20) be beraberindeki Cevdet Z.’ye (19) izin belgesi sordu. İkilinin verdiği izin belgelerini inceleyen polisler, evrakların sahte olduğunu belirledi.

Sürücü ve arkadaşına, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150’şer lira ceza uygulandı.