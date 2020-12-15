Sahte içkiden zehirlendiler: Bir kişi öldü, altı kişi hastanede

Bursa’da sahte içkiden zehirlenen bir kişi öldü, altı kişi ise tedaviye alındı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre Bursa Devlet Hastanesine, dün ve bugün başvuran Mehmet İ., B.E, F.N, E.A, F.D.Y, T.M. ve S.Ç.’nin sahte içkiden zehirlendikleri bilgisi üzerine Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

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Mehmet İ.’nin yaşamını yitirmesiyle soruşturmayı derinleştiren ekipler, hastanede tedavi görenlerden sahte içkileri yarım litrelik pet şişeler halinde temin ettikleri kişinin E.O. olduğunu öğrendi.

Polisin yakaladığı E.O. ise ifadesinde, etil alkol olarak bildiği maddeyi U.K.’dan aldığını söyledi.

Gözaltına alınan U.K. söz konusu içkilerden 50 litre sipariş ettiğini ve sattığını itiraf etti.

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Polis ekipleri, U..K’nın satış yaptığı dört kişinin adreslerini belirleyerek 30 litre sahte içkiye tüketilmeden ele geçirdi.