Kırıkkale’de, sahte içkiden zehirlendiği düşünülen yedi kişi hayatını kaybetti

Kırıkkale’de sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastanelere başvuran sekiz kişiden yedisi öldü, birinin tedavisi sürüyor.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre kent merkezinde son üç günde zehirlendiklerini belirten sekiz kişi hastanelere başvurdu.

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Tedavi altına alınanlardan İ.Y., C.D., ÜG., Y.M., H.V., M.Ö. ve A.B. hayatını kaybetti, Ö.Ö.’nün yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili S.Ü. ve Ö.Ö. gözaltına alındı.

İzmir’de de 18 kişi hastanede

İzmir’de de 18 kişi aynı nedenle hastaneye kaldırıldı. Konak, Karabağlar, Gaziemir ve Bayraklı ilçelerinde sahte içkinden zehirlendiğini belirten 18 kişiden yedisinin yoğun bakımda olduğu, hayati tehlikelerinin bulunduğu açıklandı.

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Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında beş iş yeri, bir depo ve bir eve operasyon düzenlendi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Hasta yakınlarından alınan ilk bilgiye göre sahte içkinin Konak’ta baharatçılık yapan bir işyerinden satın alındı.

Gözaltına alınanlar arasında bu iş yerinin sahibi ve bazı çalışanlarının da bulunuyor.

Daha önce aynı nedenle dört kez operasyon yapılan iş yerinde, son olarak geçen ay 585 litre alkol ele geçirildiği belirtildi.