Sahte içkiden ölümler artıyor: Can kaybı 30’a yükseldi

İstanbul, Mersin, Aydın, İzmir ve Kırıkkale’de sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a yükseldi.

İstanbul’da da sahte içki satmakla suçlanan üç kişi gözaltına alındı. (Fotoğraf: AA)

İzmir’de 9 Ekim’de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 18 kişi kentteki hastanelere başvurmuş, dün itibariyle 11 kişi hayatını kaybetmişti. Kırıkkale’de ise yedi kişi yaşamını yitirmişti.

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İzmir’de farklı ilçelerde hastaneye kaldırılan vatandaşların ölüm haberi gelmeye gelmeye devam ediyor.

İzmir’de can kaybı artıyor

AA’nın haberine göre bugün altı kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece İzmir’de sahte içki nedeniyle can kaybı 16’ya yükselmiş oldu. Ölenlerin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

10 ayda 58 ton sahte içki

Hastanelerde şu an 18 kişi tedavi görüyor. Olayın ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturmada 12 kişi gözaltına alındı. İzmir’de bu yıl operasyonlarda toplamda 58 ton sahte içki bulunduğu öğrenildi.

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Mersin’de beş ölüm

Mersin’de ise sahte içkiden zehirledikleri şikayetiyle bugüne kadar 13 kişi hastanelere başvurdu. Bu kişilerin beşi hayatını kaybetti. Sekiz kişinin tedavisi sürüyor.

Kentte düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanlardan üçü tutuklandı.

İstanbul ve Aydın’da da toplam iki kişi hayatını kaybetti. Dört günde toplam can kaybı 30’a yükseldi.