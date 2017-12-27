Sahte içkiden ölenlerin cenazesinde de sahte içki içildi: 12 ölü

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nda yer alan ‘toplantı ve yürüyüşlerin güneş batmadan bitirilmesi, genel yollarda yapılamaması ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmaması’ hükümlerini iptal etti.