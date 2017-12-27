Sahte içkiden ölenlerin cenazesinde de sahte içki içildi: 12 ölü

Karayip Denizi’ndeki ada ülkesi Dominik’te sahte içkiden zehirlenenlerin cenazesinde aynı likörü içenler de zehirlendi. Toplam 12 kişi hayatını kaybetti.
Dominik Cumhuriyeti’nde şeker kamışından denetimsiz yapılıp satılan likörler yaygın biçimde tüketiliyor. Ev yapımı içkide oluşan metil alkol sık sık zehirlenmelere neden oluyor.
Sputnik’in aktardığı habere göre şeker kamışı likörü içip ölen bir grup Dominiklinin cenazesine katılanlara gelenek gereği aynı tür likör ikram edildi. Cenaze evindeki birçok kişi zehirlendi.
Toplam 21 kişi hastanelik oldu, 12’sini hayatını kaybetti.