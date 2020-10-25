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Yaramazlara biraz batar!

Sahte içki nedeniyle can kaybı sayısı 80’i buldu

Türkiye’de 9 Ekim’den bugüne sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80’e yükseldi.

Polisin operasyonlarında kaçak imalathanelerde çok sayıda kaçak içki bulunuyor. (Fotoğraf: AA/Arşiv)

AA’da yer alan habere göre şimdiye dek İzmir’de 35, İstanbul’da 10, Aydın’da dokuz, Kırıkkale’de yedi, Mersin’de sekiz kişi hayatını kaybetti.

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Kırklareli’de üç, Muğla, Zonguldak ve Tekirdağ’da ikişer, Samsun ve Trabzon’da da birer can kaybı kayda geçti.

Yine, 9 Ekim’den itibaren başlatılan soruşturmalarda 471 kişi gözaltına alındı, 95’i tutuklandı.

Diğer şüphelilerin bir bölümü serbest bırakılırken bir bölümünün emniyet ve adliyedeki işlemleri sürüyor.

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Bilanço: 2020’de 1 milyon litre sahte ve kaçak içki bulundu

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