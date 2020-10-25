Sahte içki nedeniyle can kaybı sayısı 80’i buldu

Türkiye’de 9 Ekim’den bugüne sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80’e yükseldi.

Polisin operasyonlarında kaçak imalathanelerde çok sayıda kaçak içki bulunuyor. (Fotoğraf: AA/Arşiv)

AA’da yer alan habere göre şimdiye dek İzmir’de 35, İstanbul’da 10, Aydın’da dokuz, Kırıkkale’de yedi, Mersin’de sekiz kişi hayatını kaybetti.

Reklam

Kırklareli’de üç, Muğla, Zonguldak ve Tekirdağ’da ikişer, Samsun ve Trabzon’da da birer can kaybı kayda geçti.

Yine, 9 Ekim’den itibaren başlatılan soruşturmalarda 471 kişi gözaltına alındı, 95’i tutuklandı.

Diğer şüphelilerin bir bölümü serbest bırakılırken bir bölümünün emniyet ve adliyedeki işlemleri sürüyor.