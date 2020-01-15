‘Sahte evlilik’ çetesine operasyon: Nüfus memurları dahil 12 gözaltı

Yabancı uyruklu kadınları vatandaşlık için kağıt üzerinde Türklerle evlenmiş gibi gösteren çeteye düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: Reuters

Gaziantep başsavcılığı, 22 vatandaşın habersiz olarak kağıt üzerinde yabancı kadınlarla evlendirildiği yönündeki bilgiden yola çıkarak soruşturma başlattı.

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Soruşturmada, yabancıların vatandaşlık için evlenmiş gibi gösterildiği belirlendi. Polis, Gaziantep, İstanbul, Hatay, Malatya, Ankara ve Mardin’de operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 12 kişi arasında bir eski ilçe nüfus müdürü ve üç nüfus müdürlüğü personeli bulunuyor. İki şüpheli ise aranıyor.