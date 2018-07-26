Sahte estetik mağduru oy pusulalarıyla CİMER’e başvurdu: Size oy verdim

Sahte bir doktora dudak silikonu yaptırdıktan sonra mağdur olarak basının gündemine gelen Güllü Sel, kendisine destek olunması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP’ye oy verdiği pusulaların fotoğrafıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvurdu.

Güllü Sel, kendisini doktor olarak tanıtan bir kişiye dudak silikonu yaptırdı. Dudağı şişen ve sağlık sorunları başlayan Güllü Sel’e estetik cerrahide kullanılan silikon yerine inşaat silikonu zerk edildiği anlaşılmıştı. Çok sayıda kişiyi mağdur ettiği anlaşılan sahte doktor yakalanmıştı.

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Sel’in konuyla ilgili açtığı alacak davasının uzaması üzerine cumhurbaşkanlığına başvurduğu ortaya çıktı.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre Sel’in başvurusu, CİMER’in dilekçeyi mahkemeye göndermesiyle ortaya çıktı. Sel oy kullanma kabininde Erdoğan ve AKP’ye basılmış mühürlü oy pusulalarıyla çekilmiş fotoğrafıyla yaptığı CİMER başvurusunda şunları yazdı: “İmkanlarımı zorlayarak açtığım davada yine erteleme verilerek, alacağıma kavuşmama engel olundu. Dosyada teminat mektubu vardır. Çocuklarımın ve ailemini geçimini bu parayı alamadığımdan yapamıyorum. Sevgili başkanım, yıllardır AKP liderimiz olarak hep bütün benliğimle AK partiliyim ve oyumuzu ailecek sizden yana kullanıyoruz. Konuyla ilgili yardımınızı rica ediyorum.”