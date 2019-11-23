Sahte engelli raporuna ikisi doktor dört tutuklama

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, para karşılığı sahte engelli raporu düzenlendikleri iddiasıyla gözaltına alınan yedi şüpheliden ikisi doktor dört kişi tutuklandı.

33 kişiye sahte rapor verildiği belirlenen soruşturmada, dün de sahte rapor ile malulen emekli olup maaş alan 16 şüpheli gözaltına alındı.

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Fotoğraf: DHA

Fethiye başsavcılığı tarafından dört ay önce başlatılan ‘rüşvet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik’ soruşturması kapsamında, Fethiye Devlet Hastanesi tarafından verilen sağlık raporları incelemeye alındı. Hastanede engel durumuna dayalı sahte sağlık kurulu raporu düzenlendiği belirlendi.

Para karşılığı düzenlenen raporların verilmesine aracılık ettikleri tespit edilen, aralarında hastanede görevli iki doktor ve sağlık çalışanlarının bulunduğu yedi şüpheli gözaltına alındı. Fethiye Adliyesi’ne bu sabah sevk edilen şüphelilerden D.I., E.M. ile SGK memuru V.Z. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Doktorlar G.U.K ve S.E.Ç.K., sağlık teknikeri Ö.Ö. ile takip işlerini yürüttüğü belirlenen H.K. tutuklandı.

Rapor alanlar incelendi

Sahte rapor aldıkları belirlenen 33 kişi ise Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Bu kişilerin engelli raporlarının sahte olduğu anlaşıldı.

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Raporlardan 27’sinin emeklilik için gerekli olan özür oranının altında kaldığı, diğer altısında ise özür oranı ve dilimlerinin değiştirildiği belirlendi. Rapor sahiplerinden 18’inin özür oranı yeterli olmamasına rağmen emekli olup emekli maaşı aldığı, ikisinin ise vergi indiriminden faydalandığı tespit edildi. Sekiz rapor sahibinin, emeklilik başvurusu yaptığı ancak işlemlerinin henüz tamamlanmadığı anlaşıldı. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.