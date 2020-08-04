Sahte doktor, ilaç almak isterken yakalandı: İkna olsunlar diye polislere steteskopunu gösterdi

Adana’da sahte doktor, eczaneden kırmızı reçeteyle satılan bir ilacı almaya çalıştığı sırada polis tarafından yakalandı.
AA’nın haberine göre Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek kendisini doktor olarak tanıtan bir kişi, kimlik göstermeden ilaç almak istedi. Şüphe üzerine durum hastane polisine bildirildi.
Şüpheli, kendisinin Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Nöroloji Bölümü’nde uzman doktor olduğunu söyledi. Polislere, boynuna astığı steteskopunu göstererek ikna etmeye çalıştı.
Şüphelinin yaka kartının sahte olduğunu belirleyen polis, bu kişiyi gözaltına aldı. Detaylı incelemede, Arif Gökçek adına sahte yaka kartı bulunan kişinin A.G. olduğu tespit edildi.
Şüphelinin hastaneden kırmızı reçeteyle satılan ilaçlardan almak istediğini belirleyen ekipler, A.G.’yi polis merkezine götürdü.