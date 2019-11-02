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Yaramazlara biraz batar!

Sahte diplomayla çalışan anestezi uzmanı dört hastanın ölümüne neden olmuş

Almanya’nın Hessen eyaletinde, dört hastanın ölmesi sonucunda, anestezi uzmanı olarak çalışan bir kadının sahte belge ve diplomayla işe başvurup kabul edildiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: www.chrisbaileyorthopaedics.com

2015-2017’de, eyaletin kuzeyindeki Fritzlar’da anestezi uzmanı olarak çalışan 48 yaşındaki kadının evine ve hastaneye baskın yapan polis, sahte diploma kullanarak çalıştığını belirledi. Kadın gözaltına alındı.

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Polisteki sorgusunun ardından tutuklanan kadının dört kişinin ölümüne sebep vermek ve evrakta sahtecilik suçlarının aralarında olduğu bir dizi suçtan yargılanacağı açıklandı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, işin ehli olmayan, yeterli bilgi ve donanıma sahip olmayan sahte anestezi uzmanının hastalara yanlış ilaç ve yanlış dozda ilaç verdiği belirtildi.

Açıklamaya göre kadın, söz konusu hastaneden ayrıldıktan sonra 2018 yılı sonuna kadar da başka bir klinikte çalıştı.

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