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Yaramazlara biraz batar!

Sahte diplomayla 16 yıl çalışan öğretmen: Hamallık yapıyorum, zararı karşılayamam

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İstanbul’da sahte diplomayla 16 yıl öğretmenlik yapan Fehmi S., durumu müfettişler tarafından fark edilince, görevden alındı. Devlet 16 yılda ödediği 334 bin 276 lira maaşı faiziyle geri isterken, Fehmi S. kendini savundu: “Şu an hamallık yapıyorum. Zararı karşılayacak durumum yok.”

Fotoğraf: Hürriyet

Hürriyet’ten Ceylan Sever’in haberine göre, Fehmi S., Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 2000’de mezun oldu. Diplomasında oynama yaparak, mezun olduğu bölümü gizledi. Pedagojik sertifikasında da bölüm kısmını değiştirerek, 5 Eylül 2000’de Ankara 16. Noterliği’nde sahte belgeleri tasdik ettirdi.

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Sahte diploma ve sertifikayla Türk dili edebiyatı öğretmeni olarak 3 Ekim 2000’de göreve başlayan Fehmi S.’nin Büyükçekmece’deki Ayşe Erkan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde çalıştığı dönemde, özlük dosyasındaki bazı bilgilerin çelişkili olduğu fark edildi. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Müfettişleri Başkanlığı, 20 Mayıs 2016’da savcılığa suç duyurusunda bulundu.

‘Bana orada yardımcı oldular’

Savcılığın soruşturması kapsamında devletin  334 bin 276 lira 67 kuruşluk maaş ve ek ders ücreti zararının karşılanması ve Fehmi S.’nin ‘kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’ suçundan üç  yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada talimatla ifadesi alınan Fehmi S. şunları söyledi: “O dönemde bölümden alımlar az olduğu için sınıf, İngilizce, Türkçe öğretmenliğine geçiş yapılabiliyordu. Ancak pedagojik formasyon almak gerekiyordu. Sınıf öğretmenliği formasyonum vardı. Erzurum Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gittiğim bir gün, Yılmaz Çimen isimli bir şahısla tanıştım. Ankara’ya kendisiyle gidersem işimi halledebileceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı’na beni götürdü. Ben kesinlikle diplomamın üzerinde tahrifat yapmadım. Bana orada yardımcı oldular. Sonrasında Türkçe öğretmenliğine atandım. Kesinlikle suç işleme kastım yoktur. Şu an hamallık yapıyorum. Zararı karşılayacak durumum yok.”

Duruşma savcısı, zincirleme suç olduğunu ileri sürerek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılmasını istedi. Mahkeme sanıktan ek savunma alınması için süre verilmesi kararıyla duruşmayı erteledi.

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