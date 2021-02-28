Sahte Covid-19 raporu gerekçesiyle üç kişi tutuklandı: 150-300 dolar alıyorlarmış

İstanbul’da sahte Covid-19 raporu düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden üçü tutuklandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yurt dışı bağlantılı sahte Covid-19 raporu düzenleyen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Örgüt liderinin dünya genelinde milyonlarca takipçisi olan sosyal medya fenomeni Gürcistan uyruklu N.M. olduğu tespit edildi.

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Örgüt yöneticisi Suriye uyruklu M.T.’nin ise beyaz önlük giyip, doktor rolü yaparak Covid testi yaptırmak için gelen kişilerden sokakta veya turizm acentesinde sürüntü örneği aldığı, bu kişiler uzaklaşınca örneği çöpe attığı anlar polis kamerasına yansıdı.

Sahte test sonuçlarının online olarak kare kod sistemiyle teyit alınabilmesi amacıyla bir web sitesi kurulduğu, müşterilere sahte negatif rapor çıkarıldığı, raporlarda Sağlık Bakanlığı’nın amblem ve başlıklarının gerçek bir raporda olması gerektiği gibi dizayn edildiği, imza ve kaşe kısmında aktif olarak görev yapan doktor isimlerinin kullanıldığı belirlendi.

Şüphelilerin rapor için 150-300 dolar arasında para aldıklarını tespit eden polis İstanbul’da sekiz adrese düzenlediği operasyonda, aralarında N.M’nin de bulunduğu 12 şüpheliyi yakaladı.

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Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, cep telefonları ile test kitleri, binlerce sahte Covid-19 raporu ve yabancı şahıslara ait pasaport fotokopileri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, dokuzu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.