Sahte ‘corona’ belgesine soruşturma

Ankara başsavcılığı, corona virüsüne ilişkin olduğu öne sürülen sahte belgeye ilişkin soruşturma başlattı.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne ait olduğu öne sürülen bir yazı dolaşıma sokulmuştu.

Reklam

Yazıda, marketlerin kısıtlı gün ve saatlerde açık kalacağı, üç kişiden fazla bir araya gelinemeyeceği gibi doğru olmayan bilgiler yer almıştı.

Sosyal medya ve Whatsapp’tan yayılan “GİZLİ” belge GERÇEK DIŞIDIR. Panik yaratacağı bilinerek UYDURULMUŞTUR. Güven kaybına yol açarak, 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. DOĞRU HABER, RESMEN YAPILAN AÇIKLAMADIR. pic.twitter.com/JX14WEFz6f — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 16, 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’daki paylaşımında belgenin doğru olmadığını belirtirken, savcılık da soruşturma başlattı.

Reklam

Çin’de Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle 156 ülkede 6 bin 500 kişi ölmüş, 170 bin kişiye virüs bulaşmıştı. Türkiye’de ilk corona virüsü vakası 11 Mart’ta açıklanmış, bugüne dek 18 kişide virüs görüldüğü duyurulmuştu.