Sahte bilet alan yüzlerce kişinin akın ettiği festivalde sahne çöktü; etkinlik iptal edildi

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenen festivalin düzenlendiği alana yüzlerce sahte bilet sahibi akın edince sahne çöktü; etkinlik iptal edildi. Yaralananlar oldu.

Geçmişte düzenlenen Solis Festival’lerden biri. Fotoğraf: Facebook

Cumartesi günü, Solis Festival’in düzenlendiği alana girmek isteyen yüzlerce kişi ‘biletlerinin sahte olduğu’ söylenip içeri alınmayınca barikatları yıkarak içeri girdi. Bu sırada hem sahne hem de VIP biletlilerin oturduğu alan çöktü. Bu sırada yaşanan itiş-kakış sırasında, vücudunda kırık-çıkık oluşanlar oldu. Çok sayıda kadın tacize uğradığını söyledi.

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Festivalin organizasyon komitesi güvenliği sağlayamamakla suçlanırken komitenin Instagram’daki açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Satılan bilet sayısına göre festivalin düzenleneceği yeri seçtik. Ancak yasa dışı yollardan satılan sahte biletleri hesaba katamadık. Bilet alanların günlerinin mahvedilmesinden dolayı çok üzgünüz. Kimsenin güvenliğini tehlikeye atamazdık bu nedenle etkinliği iptal etmeye karar verdik.”