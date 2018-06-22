Sahte beyin cerrahına ölüm soruşturması: Ameliyatı geciken hasta kaybedilmiş

Televizyonlarda ‘beyin cerrahı’ olarak boy gösterirken sahte doktor olduğu anlaşılarak tutuklanan Cüneyt Turan’ın görüş verdiği iki ölümlü olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Sahte doktorun dayak sonucu gelişen beyin kanaması olayında da mağdur aleyhinde rapor vererek dava sürecini uzattığı öne sürülüyor.

Birçok televizyon kanalında sağlık programlarına katılan, ‘beyin ve sinir cerrahisi’ ile ilgili seminer ve konferanslar veren sahte profesör Cüneyt Turan’la ilgili soruşturma genişletiliyor. ‘Dolandırıcılık‘ suçundan tutuklanan Turan ile ilgili soruşturmayı yürüten savcılığın talimatıyla Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte doktor Turan’ın tedavi etmeye çalıştığı hastaları mercek altına aldı. Ölümle sonuçlanan iki hastalık vatasıyla ilgili dosyalar yeniden açıldı. Bunlardan biri Ali Ağır’a ait.

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Beyin kanamasıyla tümorü ayıramamış

Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre, beyninde tümör olan Ağır, 2015 yılında acil olarak İstanbul GATA Hastanesi’ne kaldırıldı. Sahte profesör Turan, hastane sağlık personeline kendisini Ağır’ın doktoru olarak tanıttı. Ağır’ı ameliyat eden hastanede görevli Prof. Dr. Bülent Düz şunları anlattı: “Beyninde bulunan tümör çok büyümüş, hastanın yaşamını tehdit ediyordu. Ağır’ı bize getiren kişi, kendisini ‘beyin ve sinir cerrahı profesör’ olarak tanıtan Cüneyt Turan’dı. Hastanın geçmiş aylara ait tomografi ve kendisine uygulanan tedavi bilgilerini istedim. Hastanın son dört aylık beyin tomografisini getirdi. Tomografide beynindeki tümörün büyümesi net şekilde görülüyordu. ‘Tümör ay ay büyürken ameliyat için niye beklediniz?’ diye sordum. Tomografiyi gösterip ‘Bakın, beyninde kanama var’ diyerek tümörü gösterdi. Her doktor tümör ile beyin kanamasını çok rahat ayırt edebilir. O andan itibaren şüphem arttı. Beyin ve Sinir Cerrahisi Derneği’ne Cüneyt Turan isimli bir doktor olup olmadığını sordum. Olmadığını söylediler. Biz de Cüneyt Turan’ın GATA’ya girişini engelledik.”

Sahte profesör Turan’ın müdahale ettiği Ankara’daki başka bir erkek hasta ile ilgili soruşturma da devam ediyor. Hayatını kaybeden hastanın eşinin Ankara’dan İstanbul’a giderek Turan’la ilgili ifade verdiği öğrenildi.

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Dayak olayıyla ilgili adli sürece de müdahil

Sahte profesör Cüneyt Turan’ın, spiker Kübra Eken’in doğumdan iki gün sonra eşi Neptün Eken tarafından dövülmesiyle ilgili olaya da müdahil olduğu ortaya çıktı.Gazeteci Neptün Eken, eşi Kübra Eken’i darp sonucu felç ettiği iddiasıyla ‘kasten yaralama’ suçundan dokuz yıl hapis istemiyle yargılanıyor. İddianameye göre Kübra Eken, 20 Haziran 2013’de doğum yaptı. Taburcu edildikten sonra şiddetli baş ağrısı, gözünün ve dilinin dönmesi şikâyetiyle eşi Neptün Eken tarafından hastaneye götürüldü ve beyin kanaması teşhisi konuldu. Adli tıp uzmanı darp edilmiş olabileceği raporu verdi, Neptün Eken’e dava açıldı. Çiftin boşanma davası da devam ediyor.

Gerçek doktorla çelişti

Turan’ın, Kübra Eken’in dövülmediği şeklinde görüş vermek için Neptün Eken tarafından para ile tutulduğu öne sürüldü. Turan’dan ayrıca bir köşe yazısında görüş alındı. Turan, gerçek doktorun aksine Kübra Eken için “Darbeye bağlı bir travma değil” dedi.

Gerçek doktor Oğuz Çayan, “Kübra’nın tanısı subdral hematom. Ya biri vurmuş ya da Kübra kendisine sert bir cisimle vurmuş. Başka türlüsü mümkün değil. Kesinlikle ağır bir darbe söz konusu” görüşünü bildirdi. Turan’ın görüşü ise tam aksiydi: “Travmaya dayalı değil. Epidüral anesteziden ya da başka sebeplerden kaynaklanabilir.”

Doktorla haber yapıp davayı uzatmış

Kübra Eken’in annesi Nuran Yelkenci, şunları söyledi: “Kızım hastanede komada yatarken eşi bu sahte doktoru getirerek kızımı tedavi ettireceğini söyledi. Biz adama güvenmedik. Kızıma zarar vereceklerinden korkarak onu uzak tutmaya çalıştık. Hastaneden çıktıktan sonra fizik tedavi yaptırırken aynı sahte doktoru yine getirdi. Tartıştık. Hastane doktoru ‘Kimliğinizi görebilir miyim?’ dedi. O da kimliğinin arabada kaldığını söyleyip göstermedi. Neptün Eken, daha sonra aynı doktoru haber yaptırıp dava sürecini etkiledi. 5 yıl boyunca davamız bitmedi.. Kızımın hayatının karartılmasına aracılık eden sahte doktordan şikâyetçi olacağız.”

‘Beş yıl sonra gelen adalet’

Olaydan sonra boşanan ancak yediği dayakla ilgili eski eşine açtığı dava 5 yıldır süren Kübra Eken ise sosyal medya hesabından sahte doktorla ilgili şunları yazdı: “5 yıl sonra gelen ilahi adalet. Neptün Eken’in tuttuğu bu sahte paralı doktor, davayı bulandırıp bana ve anneme iftira atarak darp davamı 5 yıl uzatmıştır. Gerçekler asla saklanamaz. Sıra diğer yalancı şahitlerde.”