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Yaramazlara biraz batar!

Sahte alkol aldığı öne sürülen avukat öldü

İzmir’in Konak ilçesinde, kendi yaptığı sahte alkolden içtiği öne sürülen Caner Dumanoğlu yaşamını yitirdi. Avukat olan Dumanoğlu’nun bir süredir mesleğini yapmadığı ve yedi dosyadan arandığı belirtildi. 

Olay, Kahramanlar Mahallesi 1420 Sokak’taki bir apartmanın 2’nci katında yaşandı. Bir süredir evde sahte alkol ürettiği belirtilen Caner Dumanoğlu, kendi yaptığı içkiyi içtikten sonra fenalaştı.

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Yakınlarının ihbarı üzerine ambulansla evinin yakınındaki özel bir hastaneye kaldırılan Dumanoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 

Dumanoğlu’nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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