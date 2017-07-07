Sahte AA muhabiri photoshop’lu ‘Adalet Yürüyüşü’ fotoğraflarıyla Twitter’ı birbirine katıp kayıplara karıştı

Kendisini Anadolu Ajansı (AA) muhabiri olarak tanıtan bir kişi Twitter’da ‘Adalet Yürüyüşü’ne dair photoshop’lu görseller paylaşınca büyük tepki çekti, ajans ise “Bizim böyle bir muhabirimiz yok” açıklamasını yapmak zorunda kaldı.

Twitter’da [email protected] ismiyle binlerce takipçisi bulunan Tufan Güneş, kendi hesabından ‘Adalet Yürüyüşü’ne ait olduğunu söylediği bazı fotoğraflar paylaştı.

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Fotoğrafların üzerine oynama yapıldığı ise ilk bakışta anlaşılırken, çok sayıda yurttaş Güneş’e tepki gösterdi.

Öyle ki CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger de ‘sahte gazeteci’ye “Aptal” sözleriyle seslendi. Aksünger, Güneş’in AA muhabiri olmadığını öğrenince de parti olarak gerekli işlemleri yapacaklarını duyurdu.

IQ'su ayakkabı numarasından küçük olan AA muhabiri utanmadan bunu paylaşmış..

Hadi photoshopu anlamadın, bu sıcakta mont mu giyilir, aptal.! pic.twitter.com/xx1yN6nqoR — Erdal Aksünger (@EAksunger) July 6, 2017

İlerleyen saatlerde tepkiler daha da artınca AA, kurumsal hesabından böyle bir muhabirlerini olmadığını duyurdu, yasal işlem başlatacaklarını bildirdi.

‘Gecenin kahramanı’ Güneş ise hesabını kapatarak kayıplara karıştı.