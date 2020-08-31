Sahnede yeniden buluşma: Tiyatro açık havaya taşındı

‘Sahnede Yeniden Buluşuyoruz’ etkinliğinde 16 oyun 7-30 Eylül tarihleri arasında UNIQ İstanbul Açık Hava Sahnesi’nde olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi’ndeki Covid-19 tedbirlerine uygun olarak sosyal mesafe ve hijyen kurallarıyla düzenlenecek etkinlik pandemi koşullarına göre düzenlenmiş seyir alanıyla 400 izleyiciyi ağırlayacak.

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Organizasyonu üstlenen An Yapım sorumlusu E. Feza Soysal ‘Sahnede Yeniden Buluşuyoruz’un ticari kaygılarla değili dayanışma ihtiyacıyla yapılan bir etkinlik olduğunun altını çizdi. Soysal, her bir biletin, Türkiye tiyatrosu emekçilerinin yeniden ayağa kalkması için bir tuğla işlevi göreceğini belirtti.

Uniq İstanbul, tiyatroların pandemi sürecinde yaşadığı ekonomik zorlukları gözeterek sahnesini katılımcı tiyatro topluluklarına bedelsiz olarak açıyor.

Web sitesinden oyunlarla ilgili bilgilere ulaşıp bilet alabileceğiniz etkinliğin programı şöyle:

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7 Eylül Pazartesi: Aziz Nesin Kabare – Levent Üzümcü Tiyatrosu & İzmir Halk Tiyatrosu

11 Eylül Cuma: Übü Hep Übü – TiyatrOPS

12 Eylül Cumartesi: Bir Garip Orhan Veli – Reha Özcan Kumpanyası

15 Eylül Salı: Ödünç Yaşamlar 2020 – Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu

17 Eylül Perşembe: Harem Kabare – Dada Salon Kabarett

19 Eylül Cumartesi: Yangınlar – Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu

20 Eylül Pazar: Kaldırım Serçesi – Kumbaracı50

21 Eylül Pazartesi: Bir Delinin Hatıra Defteri – Dostlar Tiyatrosu

22 Eylül Salı: Yaşamaya Dair – Dostlar Tiyatrosu

23 Eylül Çarşamba: Babamı Kim Öldürdü – Moda Sahnesi

24 Eylül Perşembe: Westend/Batının Sonu – DasDas

25 Eylül Cuma: Kürklü Venüs – Yolcu Tiyatro

26 Eylül Cumartesi: 1984/Büyük Gözaltı – Aysa Prodüksiyon & Perdeci Oyuncuları

27 Eylül Pazar: Hayal Satıcısı – Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu

28 Eylül Pazartesi: Güneyli Bayan – Aysa Prodüksiyon&Perdeci Oyuncuları

30 Eylül Çarşamba: Hoş Geldin Boyacı – Tiyatro Martı