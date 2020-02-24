Sahne verilmeyen Berna Laçin: Tiyatro özgürdür, iptal etmiyorum

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin tiyatro oyununu engellediği oyuncu Berna Laçin, “Sahnede olacak diye bir kural yok, o oyunu Samsun’da oynayacağım” dedi.

Laçin’in ‘Hayal Satıcı’ isimli oyunu, 9 Mart’ta Atakum ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde sahnelenecekti. Ancak belediye salonu vermekten vazgeçti. Bunun üzerine oyunun Doğa Koleji’nde sahneleneceği belirtildi. Ancak okulda da Laçin’e sahne verilmekten vazgeçildi.

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Cumhuriyet’ten Öznur Oğraş Çolak’a konuşan Laçin, Samsun’da Gerçek Taraf adlı yerel gazetenin sürekli kendisi hakkında olumsuz haber yaptığını, belediye ve okulun haberlerden sonra kendisine sahne vermediğini söyledi.

Oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu arada benim oyunum kadın sorunu üzerine bir nevi sosyal sorumluluk projesi. Bir Cumhuriyet kadınının sahnelediği, kadına şiddetle ilgili oyunu sansürlüyorlar. Üstelik bunu, Atatürk’ün ayak bastığı ve tüm kadınlara haklarını verdiği bir şehirde; Samsun’da yapıyorlar. Tüm biletler satıldı. Buradan sesleniyorum… Ben o oyunu Samsun’da oynayacağım. ‘Sanat illaki sahnede olacak’ diye bir kural yok. Meydanlar, parklar var. Hiç olmadı evde oynarım ama yine oynarım. Tüm seyircilerle Samsun’da aynı tarihte buluşacağız.”

Laçin, bu oyunu 33’üncü yılı için yaptığının belirterek “Oyun çok yeni ama çok dikkat çekti. Başarı sağladı. Ülkemizde bu kadar çok kadın cinayetleri olurken, güldürüyoruz ama ciddi mesajlar veriyoruz. Tiyatro özgürdür. İptal etmiyorum” ifadelerini kullandı.

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Laçin hakkında Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen depremin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturma açılmıştı.