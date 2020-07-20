Sahiplerinin kayıp ilanı verdiği köpek, 80 kilometre uzaklıktaki eski evlerinde bulundu

ABD’de, köpeği ortadan kaybolan bir aile, onu 80 kilometre uzaklıktaki eski evlerinde buldu.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Sahipleriyle Kansas eyaletindeki Olathe kentinde yaşayan ‘Cleo’ adlı dört yaşındaki köpek ay başında kayboldu. Kayıp ilanı verildi.

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Birkaç gün sonra, sahiplerinin Missouri eyaleti sınırlarındaki Lawson’daki eski evinin önünde soluğu aldı.

Onu kapının eşiğinde bulan evin yeni sahibi Colton Michael ve ailesini bir süre kendisine yaklaştırmadı. TV kanalı KMBC’ye konuşan Michael şunları söyledi: “Görür görmez bir ailesi olduğunu anladık. Tabii yıllarca yaşadığı yerde başkalarını görünce şaşırdı; ürktü. Ama kısa süre sonra güvenini kazandık ve üzerindeki çipe bakıp sahiplerine ulaşabıldık.”

Cleo’nun, iki yıl önce Olathe’a taşındıklarını söyleyen sahipleri telefonda bulunduğuna dair haberi alınca çok sevindi. “Bu kadar uzun yolculuğu nasıl yaptı” diye bir o kadar da şaşırdı.

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Yolculuk esnasında en azından bir nehir geçmesi gerektiğini belirten Michael, Cleo’yu, onu almaya giden sahiplerine teslim ettiklerini söyleyerek, “Biz de çok sevdik, bundan böyle iletişim halinde kalacağız” dedi.