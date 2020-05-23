Sahiplerinin borçları yüzünden iki köpek haczedildi

Ukrayna’da iki köpek sahiplerinin borçları nedeniyle haczedildi. Mahkemenin haciz kararı kamuoyunun tepkisini çekti.

Fotoğraf: BBC

İki köpek açık artırmayla satışa çıkarıldı. Çoban köpeği olan için 44 avro (326.7 lira) diğeri için daha düşük başlangıç fiyatı belirlendi. Devlete ait bir internet sitesinde satışa sunulan köpekleri görenler önce şaka sandı. Ancak sonra gerçek olduğu anlaşıldı. Bir köpeğe alıcı çıktı.

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Muhalefet kanadının milletvekillerinden Mihaylo Volinets sosyal medya hesaplarından konuyu duyurdu. Bir başka milletvekili Oleksiy Honçarenko ‘masum’ köpeklerin haczedilmesinin doğru olmadığını savundu. Sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

Adalet Bakanı Denis Malyuska, “Maalesef bazen köpekleri haczetmek zorunda kalıyoruz, başka seçenek olmuyor” derken haczedilen köpeklerin çoğunlukla bir süre sonra sahipleri veya onların yakınları tarafından sembolik bir fiyata yeniden satın alındığını söyledi.

Hacze konu olan davaların çoğunun ödenemeyen doğalgaz faturalarından kaynaklandığı belirtildi.