Sahipleri ‘normal’ hayata dönünce köpekleri bekleyen tehlike: Ayrılık anksiyetesi

Köpekler ‘corona‘ tedbirleri nedeniyle sahiplerinin sürekli evde olmasından memnun olsa da Kraliçe Elizabeth’in köpeklerinin eğitmeni Dr. Roger Mugford’a göre normal hayata dönülünce köpeklerin psikolojisi ciddi şekilde etkilenebilir.

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Bazı insanlar için ‘corona‘ yüzünden eve kapanmak sinir bozucu ama köpekler sahipleriyle bolca zaman geçirmenin tadını çıkarıyor.

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Ancak virüsün yayılması durdurulup önlemler kaldırıldığında, insanlar rutin hayatlarına dönerek yeniden hemen her gün sokağa çıkmaya başlayacak.

Bu durum, Kraliçe Elizabeth’in meşhur corgi cinsi köpeklerinin eğitmeni hayvan psikologu Dr. Mugford’a göre aylardır sahibinin evde olmasına alışmış köpekler için sorun yaratacak.

Mugford’a göre bu süreçte bağımlılık geliştiren köpekler hayatın normale dönmesi sonucu ‘ağır ayrılık anksiyetesi’ yaşayacak.

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Bu sorunun farklı şekillerde kendini gösterebileceğini anlatan Mugford köpeklerin ‘ayrılık acısı’ nedeniyle mobilyaları çiğneyebileceğini, normalden fazla havlayabileceğini, tuvaletini eve yapabileceğini ya da bazen kendine zarar dahi verebileceğini belirtti.

Mugford, köpeklerin bu süreci kolay atlatmasına yardım etmek için sahiplerine şimdiden günde birkaç kez, 30 dakika boyunca onlardan ayrı kalmalarını önerdi.