Sahipleri ‘FETÖ’den tutuklanan Şeker Piliç markası icradan satılacak

Sahipleri Ocak 2019’daki ‘FETÖ’ operasyonunda tutuklanan Şeker Piliç’e ait 37 tescilli marka icradan satışa çıkacak.
Merkezi Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan firma 2015’te iflasını açıklamıştı. Şirkete ait kesimhane ve idari binalar 2018’de satılmıştı.
İHA’dan Serhat Barış’ın haberine göre icraburada.com sitesindeki şartnamede, şirkete ait 795 bin lira değerindeki 37 tescilli markanın icradan 372 bin liradan açık arttırma usulüyle satışa çıkacağı belirtildi.
İhale 24 Ocak’ta saat 13:40’da Bandırma’da yapılacak.