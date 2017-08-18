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‘Şahin’ yazar ‘meydan okudu’: Hürriyet serçe parmağım kadar güçlü, hadi hükümet aleyhine bir yazı yazın

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İktidara yakınlığı ve gazetecileri hedef göstermesiyle bilinen yazar Cem Küçük, Aydın Doğan’ın sahibi olduğu Hürriyet gazetesinin yazarlarına ‘meydan okudu’: “Hadi çıkın hükümet aleyhine bir yazı yazın.  Doğan’a talimat veririm, gereğini yapar.”

‘Hürriyet’i toplasan serçe parmağım kadar güçlü’

“Küçük Cem’i MİT’e ben yerleştirdim” diyen Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök’e Beyaz TV canlı yayınında yanıt veren Küçük şunları söyledi: “Evet kardeşim, Oray Eğin’i Habertürk’e sen yerleştirdin. Kenan Tekdağ almış gibi olabilir ama sen yerleştirdin. Senin adamın o. Turgay Ciner’i batırmak gibi bir niyetin vardı. 2007’de nasıl Sabah gazetesine el koydunuz, Turgay Ciner’in gazetesiydi o. ‘Cem Küçük MİT’e’ filan diyor. Sen kimsin ya! Bütün Hürriyet’i toplasan benim serçe parmağım kadar güçlüsün. Aydın Doğan’a talimat veririm, gereğini yapar. Siz kimsiniz?”

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‘Doğan’a talimatı veririm, gereğini yapar’

Hürriyet’le yolları ayrılan gazetecileri hatırlatarak “Nerede Tolga Tanış, Nazlı Ilıcak, Bülent Mumay, Eyüp Can?” diye soran ‘şahin’ yazar şöyle devam etti:‘ByLock İsmail’ ekranlara çıkabiliyor mu? Eskisi gibi hadi çıkın hükümet aleyhine bir yazı yazın. Eskiden eleştiriyordunuz, bir tane eleştirel yazı yazamıyorlar. Şimdi kafayı Hakan Fidan’a, Hulusi Akar’a takmışlar. Onlar üzerinden gidiyorlar. Kafa bu ama güçleri kalmadığı için… Hiçbir güçleri yok. Bak ne diyorum, bütün Hürriyet’i topla, benim serçe parmağım daha güçlü. Ben talimatı veriririm, gereğini yapar patron. Yapmıyor mu? Parmağımda oynatıyorum ben onları yani. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyorum. O kadar da akılsız bunlar. Bizimkiler de bunları bir şey zannediyor.”

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