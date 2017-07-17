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‘Şahin yazar’ Küçük’ten al haberi: Ceren Kenar kovuldu

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İktidar yanlısı basının ‘şahin yazar’ı Cem Küçük, hükümete yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinden ayrıldığını ‘gazeteciliğe ara’ diye duyuran köşe yazarı Ceren Kenar’ın kovulduğunu açıkladı.

Cem Küçük

Küçük, kısa bir süre önce Türkiye gazetesine transfer olmuştu.

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Dört yıldan bu yana Türkiye gazetesinde yazarlık yapan Kenar, bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Gazeteciliği bırakma kutlaması” ifadelerini kullanarak, “Artık Türkiye gazetesinde ve başka bir mecrada yazmayacağım” demişti.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Küçük, Kenar’ın gazeteden kovulduğunu öne sürdü.

Küçük şöyle devam etti: “Kenar’ın suçu ve suçluyu öven kriminal bir tweeti sebebiyle kurumumuz böyle bir işlem yapmıştır. Türkiye gazetemiz bir suçlunun hapisten kaçmasını överek suç işleyen bu şahsı ilkeleri gereği atmıştır.”

Ceren Kenar

Küçük, Kenar’ın cezaevinden firar eden yazar Sevan Nişanyan için attığı, “Sevgili arkadaşım Türkiye’deki hapishaneden kaçtı. Harika haber” yazılı tweetini paylaşan Küçük, şöyle devam etti:Peygamber Efendimize iftiralar atan mücrim şahsın hapisten kaçmasının övülmesi asla kabul edilemez. Bu TCK’ya göre de suçtur.”

‘Gazeteciliği bırakma kutlaması’: Ceren Kenar, Türkiye gazetesinden ayrıldı

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