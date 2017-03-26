‘Şahin yazar’ Küçük, Şükür ve Erdem’in ihracına ‘ret’ oyu veren kongre üyelerini ‘hain’ ilan etti: Bedel ödeyecekler

Gazetecileri ve muhalif kesimleri hedef göstermesiyle bilinen ‘şahin yazar’ Cem Küçük, Galatasaraylı eski futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem’in sarı-kırmızılı kulüpten ihraç edilmemesi yönünde oy veren genel kurul üyelerini ‘hain’ ilan etti.

‘Şükür’ü koruyan herkes haindir ve bedelini ödeyecektir’

Küçük, Twittter hesabından konuyla ilgili şu mesajları paylaştı: “Galatasaray’da FETÖcü iki teröristin ihraç edilmemesi yönünde oy kullananlara yazıklar olsun. 250 şehitten utanın. Bu ayıbı vatansever gerçek Galatasaraylılar temizler. Gereken tepkiyi onlar verecektir. Hakan Şükür isimli FETÖ teröristini koruyan kollayan herkes haindir ve bedelini ödeyecektir.”

Galatasaray’da FETÖcü iki teröristin ihraç edilmemesi yönünde oy kullananlara yazıklar olsun.250 şehitten utanın. — Cem Küçük (@cemkucuk55) 25 Mart 2017

Bu ayıbı vatansever gerçek Galatasaraylılar temizler. Gereken tepkiyi onlar verecektir. — Cem Küçük (@cemkucuk55) 25 Mart 2017