‘Şahin yazar’ Küçük ‘mübaşir’ gibi: Özkök, Altaylı 28 Şubat’tan yargılanacak

İktidar yanlısı ‘şahin yazar’ Cem Küçük, 28 Şubat gazetecilerine çok yakında operasyon yapılacağını öne sürerek, yargılanacak gazetecilerin isimlerini saydı: “Ertuğrul Özkök, Fatih Altaylı, Sedat Ergin, Mehmet Y. Yılmaz, Zafer Mutlu, Fatih Çekirge, Uğur Dündar, Ali Kırca.”

13 Nisan’da görülen, 103 kişinin yargılandığı 28 Şubat davasında, 21 sanık hakkında müebbet hapis cezası, 68 sanık hakkındaysa beraat kararı verilmişti. Dört kişinin davasıysa ölüm nedeniyle düşmüştü. Müebbet hapis cezası verilenler arasında İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir ve Çetin Doğan da vardı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 28 Şubat’ın sivil ayağına vurgu yaparak, o dönem sürece dahil olarak gazeteciler, sendikalar, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının da hesap vermesi gerektiğini söylemişti.

Önceki gün Habertürk’te yer alan haberde de yargının, 28 Şubat sürecine ilişkin ‘darbe’ kararının ardından, Ankara başsavcılığının, sürecin sivil ayağına dair soruşturma dosyasını yeniden açtığı belirtilmişti. Üniversiteler, iş insanları, medya, sivil toplum kuruluşları ve yargı olmak üzere değişik kesimleri kapsayacak geniş bir soruşturma başlatan savcılık, kuvvet şüphe oluşan için isimler için operasyon emri vermişti.

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Türkiye gazetesi yazarı Küçük, ’28 Şubat gazetecilerine operasyon için geri sayım başladı…’ başlıklı yazısında operasyon yapılacak gazetecilerin isimlerini yayınladı.

Küçük şunları yadı: “Ben bir konuyu yazıyorsam boşu boşuna yazmam. İşte şimdi Türk medyasında herkes çok yakında 28 Şubat’ın medya ayağındaki gazetecilere operasyon yapılacağını konuşuyor. Aynı şekilde 17-25 Aralık darbe sürecinde FETÖ söylemlerini (ayakkabı kutuları, sıfırlama tapesi vs.) kullanarak meşru hükümete darbe teşebbüsüne iştirak eden her gazetecinin de hukuken bedelini ödeyerek medyadan tasfiye edileceğini yazıyorum ve 2018 yılında bunun da hayata geçeceğini göreceksiniz.”

Türkiye gazetesi yazarı, 28 Şubat’ın sivil ayağı kapsamında hangi gazetecilerin yargılanacağının da ismini verdi: “28 Şubat darbesine destek vererek iştirak ettiği için hakkında operasyon yapılacak gazeteciler ise Ertuğrul Özkök, Fatih Altaylı, Sedat Ergin, Mehmet Y. Yılmaz, Zafer Mutlu, Fatih Çekirge vb. isimlerle 28 Şubat’ın televizyon ayağındaki Uğur Dündar, Ali Kırca gibi isimlerdir. Bu kişiler 28 Şubat davası kapsamında yargılanacaktır, fakat soruşturmanın kapsamında başka gazeteciler ve televizyoncular da vardır. Yani yargılanacak 28 Şubat medyacıları listesi epey kabarıktır. Düşük profilli isim olduğu ya da bugün hükümete yalakalık yaptığı için bazı isimler adaletten sıyrılacağını sanmasın. Bugün hükümete yalakalık yapılması 28 Şubat konjonktüründeki suçları affettirmiyor. Savcılarımız bu konuda çok hassas. 28 Şubat darbesine azgınca destek veren ve şu an medeni ölü olan bazı gazeteciler de kurtulacağını zannetmesin. 28 Şubat darbesine destek vermiş tüm gazetecilerin isimleri tek tek biliniyor ve hepsine gelecek operasyon çok yakındır. Türk milleti adına adaleti temin etmekle görevli Türk yargısı milletin adalet arzusunu gerçekleştirecektir. Halkımız müsterih olsun.”