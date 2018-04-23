Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Şahin yazar’ Küçük ‘mübaşir’ gibi: Özkök, Altaylı 28 Şubat’tan yargılanacak

Share13
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 13

 

İktidar yanlısı ‘şahin yazar’ Cem Küçük, 28 Şubat gazetecilerine çok yakında operasyon yapılacağını öne sürerek, yargılanacak gazetecilerin isimlerini saydı: “Ertuğrul Özkök, Fatih Altaylı, Sedat Ergin, Mehmet Y. Yılmaz, Zafer Mutlu, Fatih Çekirge, Uğur Dündar, Ali Kırca.”

13 Nisan’da görülen, 103 kişinin yargılandığı 28 Şubat davasında, 21 sanık hakkında müebbet hapis cezası, 68 sanık hakkındaysa beraat kararı verilmişti. Dört kişinin davasıysa ölüm nedeniyle düşmüştü. Müebbet hapis cezası verilenler arasında İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir ve Çetin Doğan da vardı.

Reklam

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 28 Şubat’ın sivil ayağına vurgu yaparak, o dönem sürece dahil olarak gazeteciler, sendikalar, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının da hesap vermesi gerektiğini söylemişti.

Önceki gün Habertürk’te yer alan haberde de yargının, 28 Şubat sürecine ilişkin ‘darbe’ kararının ardından, Ankara başsavcılığının, sürecin sivil ayağına dair soruşturma dosyasını yeniden açtığı belirtilmişti. Üniversiteler, iş insanları, medya, sivil toplum kuruluşları ve yargı olmak üzere değişik kesimleri kapsayacak geniş bir soruşturma başlatan savcılık, kuvvet şüphe oluşan için isimler için operasyon emri vermişti.

Reklam

Türkiye gazetesi yazarı Küçük, ’28 Şubat gazetecilerine operasyon için geri sayım başladı…’ başlıklı yazısında operasyon yapılacak gazetecilerin isimlerini yayınladı.

Küçük şunları yadı: “Ben bir konuyu yazıyorsam boşu boşuna yazmam. İşte şimdi Türk medyasında herkes çok yakında 28 Şubat’ın medya ayağındaki gazetecilere operasyon yapılacağını konuşuyor. Aynı şekilde 17-25 Aralık darbe sürecinde FETÖ söylemlerini (ayakkabı kutuları, sıfırlama tapesi vs.) kullanarak meşru hükümete darbe teşebbüsüne iştirak eden her gazetecinin de hukuken bedelini ödeyerek medyadan tasfiye edileceğini yazıyorum ve 2018 yılında bunun da hayata geçeceğini göreceksiniz.”

Türkiye gazetesi yazarı, 28 Şubat’ın sivil ayağı kapsamında hangi gazetecilerin yargılanacağının da ismini verdi: “28 Şubat darbesine destek vererek iştirak ettiği için hakkında operasyon yapılacak gazeteciler ise Ertuğrul Özkök, Fatih Altaylı, Sedat Ergin, Mehmet Y. Yılmaz, Zafer Mutlu, Fatih Çekirge vb. isimlerle 28 Şubat’ın televizyon ayağındaki Uğur Dündar, Ali Kırca gibi isimlerdir. Bu kişiler 28 Şubat davası kapsamında yargılanacaktır, fakat soruşturmanın kapsamında başka gazeteciler ve televizyoncular da vardır. Yani yargılanacak 28 Şubat medyacıları listesi epey kabarıktır. Düşük profilli isim olduğu ya da bugün hükümete yalakalık yaptığı için bazı isimler adaletten sıyrılacağını sanmasın. Bugün hükümete yalakalık yapılması 28 Şubat konjonktüründeki suçları affettirmiyor. Savcılarımız bu konuda çok hassas. 28 Şubat darbesine azgınca destek veren ve şu an medeni ölü olan bazı gazeteciler de kurtulacağını zannetmesin. 28 Şubat darbesine destek vermiş tüm gazetecilerin isimleri  tek tek biliniyor ve hepsine gelecek operasyon çok yakındır. Türk milleti adına adaleti temin etmekle görevli Türk yargısı milletin adalet arzusunu gerçekleştirecektir. Halkımız müsterih olsun.”

28 Şubat davası: Karadayı, Bir, Doğan ve Özkasnak’a müebbet

Erdoğan 28 Şubat davasına ‘müdahil’: Sivil kanat da hesap vermeli

Yıldırım, 28 Şubat davası için hükmü verdi: En ağır cezayı alacaklar

28 Şubat davası avukatlarından itiraz: 41 müşteki TSK’dan atılmış Fethullahçı

28 Şubat davasında 60 ağırlaştırılmış müebbet istendi: Karadayı ve Bir de listede


Share13
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 13

SON HABERLER

Yapmayın!

İnsanlar bir tuzluğa oy verecek hale gelmiş olabilir ama o tuzluk tek seçenek olmamalı!

Şenol Güneş: Hürriyet kendine göre haber yapıyor, hakkımı helal etmiyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe ile oynadıkları kupa maçında yaşananların ardından gazetelerde çıkan bazı haberlere tepki gösterdi.

Hürriyet gazetesinin kendine göre haber yaptığını, Ertuğrul Özkök ve diğerlerine hakkını helal etmediğini söyleyen Güneş, “Ben Trabzonsporlu değilim, Beşiktaşlı değilim. Ben Türk futbol adamıyım. Bana yapılan saygısızlığı ve hakareti aynen iade ediyorum” diye konuştu.

Derbi soruşturmasında ‘örgütsel yapı’ şüphesi: Gözaltı sayısı 31’e yükseldi

  Türkiye Kupası yarı finalindeki Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşananlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sekiz kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 31’e yükseldi. İstanbul Anadolu başsavcılığından, tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi hakkında yapılan açıklamada, ‘tribünde bulunan belirli grupların bahse konu olayları gerçekleştirmek üzere örgütsel bir yapı bünyesinde önceden organize edilip futbol camiasını ve spor faaliyetlerini hedef alarak […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...