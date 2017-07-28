İktidara yakınlığı ve gazetecileri hedef göstermesiyle bilinen yazar Cem Küçük’ün Cumhuriyet davasında ara kararın açıklanacağı duruşmadan bir gün önceki yazısındaki ceza ve tahliye ‘öngörüleri’, mahkemenin kararıyla örtüştü.

‘Alacağı cezalar belli ve hiç şansları yok’

Demokrasi Haber adlı sitede yayınlanan yazısında “Kadri Gürsel, Akın Atalay ve Can Dündar’ın Cumhuriyet gazetesi davasından alacağı cezalar belli ve hiç şansları yok. Diğer yazarların ise bırakılması gerekir” diye Küçük, Ahmet Şık içinse “Zaten tercihi yapmış. Onun cezaevinden çıkmaya niyeti yok. Allah taksiratını affetsin” ifadelerini kullanmıştı.

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Davanın bugünkü duruşmasında savcı Akın Atalay, Kadri Gürsel, Murat Sabuncu, Önder Çelik, Hakan Kara, Kemal Aydoğdu, Ahmet Şık için tutuklamanın devamını, Turhan Günay’ın tahliyesini, Bülent Utku, Güray Öz, Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör’ün ise adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.

Üçte üç

Küçük’ün, cezalarının belli olduğu ve cezaevinden çıkamayacaklarını öne sürdüğü üç gazeteci için tutuklamanın devamı talebinde bulunan savcı, gazetenin yayın yönetmeni Sabuncu’yla Çelik ve Kara için de aynı yönde görüş bildirdi.

Akşam saatlerinde kararını açıklayan mahkeme heyeti, Küçük’ün yazısında geçen üç isimle birlikte Sabuncu ve Aydoğdu’nun tutukluluğunun devamına karar verdi.

Tutukluluğunun devamına karar verilen isimlerden Kemal Aydoğdu Cumhuriyet çalışanı değil. Aydoğdu, Twitter’da ‘Jeans Biri’ adlı hesabı yönettiği iddiasıyla yargılanıyor.

Küçük aynı yazıda “FETÖ’nün polis imamıydı” dediği Aydoğdu’nun paylaşımlarını ‘FETÖ-Cumhuriyet işbirliği’nin kanıtı olarak göstermişti.