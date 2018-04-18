Şahin Alpay ev hapsi için AYM’de: Gece yarısı denetime geliyorlar

Kapatılan Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay, ev hapsi kontrolünün kaldırılması için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuruda bulundu.

Alpay, ‘anayasayı ihlal’ suçlamasıyla 20 ay tutuklu kaldıktan sonra AYM’nin 15 Mart tarihli ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmesi’ gerekçeli kararıyla yurt dışına çıkış yasağı ve konutunu terk etmemek şartıyla tahliye edilmişti.

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Cumhuriyet’ten Canan Coşkun’un haberine göre Alpay bir kez daha AYM’ye gitti.

Önceki gün avukatı Aynur Tuncel aracılığıyla AYM’ye yeni bir bireysel başvuru yapan Alpay’ın başvuru formunda, yargılama aşamasında esas hakkındaki mütalaanın açıklandığı, karar için duruşmanın 10-11 Mayıs tarihlerine ertelendiği anımsatılarak şöyle dendi: “Hedefin, tıpkı Mehmet Altan’a yapıldığı gibi müvekkil hakkında da mahkumiyet hükmü kurarak müvekkili yeniden tutuklamak olduğu, böylelikle müvekkil hakkında ihlali giderici gerçek bir işlem yapılmak istenmediği gün gibi ortadadır.”

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Yazgan, ev hapsi tedbirinin kaldırılmasının Alpay’ın sağlık sorunlarına çare ararken daha rahat davranmasını sağlayacağını belirtti.

Avukat, konutu terk etmeme tedbiri kapsamında kolluğun gün içinde belirsiz zamanlarda, hatta gece yarısına denk düşen saatlerde denetime geldiğini aktardı. Bu nedenle Alpay’ın uyku, dinlenme, konuk ağırlama, özbakım gibi uğraşlarını düzenlerken sürekli tedirginlik yaşadığını söyleyen Yazgan, müvekkilinin özel yaşamının gizliliği ve aile yaşamına saygı hakkının da ihlal edildiğini kaydetti.

Yazgan, bu kontrol tedbiriyle kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının da ihlal edildiğini vurguladı. AYM’nin ikinci hak ihlali kararının gereğini yerine getirmeyen yerel mahkemeler hakkında suç duyurusunda bulunulmasını da talep eden avukat, bu mahkemelerde görevli hakimler hakkında disiplin soruşturması açılması için Hakimler Savcılar Kurulu’na (HSK) yazı yazılmasını da istedi.

Ne olmuştu?

Gazeteci-yazar Şahin Alpay, 30 Temmuz 2016’da ‘FETÖ’ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı. 8 Eylül 2016 tarihinde AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu. Başvurudan dokuz ay sonra Nisan 2017’de hakkında aynı suçlamayla iddianame düzenlenmişti. İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul ederek 18 Eylül 2017’de yargılamaya başlamıştı. AYM, Alpay’ın bireysel başvurusunu 11 Ocak 2018’de yani başvurudan bir yıl dört ay sonra karara bağlayarak, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ve ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğini tespit etmişti. Bu kararın ardından tutukluluk halinin sona erdirilmesi için yapılan başvuru yargılamanın sürdüğü yerel mahkemece reddedilmişti.

Alpay, bunun üzerine tahliye talebinin reddedilerek hak ihlaline uğradığı gerekçesiyle AYM’ye ikinci kez başvuruda bulunmuştu. AYM, 15 Mart 2018 tarihli kararıyla Alpay’ın ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini’ belirterek, kararın bir örneğinin tutukluluk halinin sona erdirilmesi suretiyle ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetmişti İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi de Alpay’ın tahliyesine ve yurt dışına çıkış yasağıyla birlikte konutunu terk etmeme tedbirinin uygulanmasına karar vermişti.