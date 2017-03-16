Türkiye İstatistik Kurumu’nun geçen yıla ilişkin ‘İstatistiklerle Yaşlılar’ çalışmasına göre Türkiye’deki 65 yaş ve üstü nüfus son beş yılda yüzde 17,1 artarak 6 milyon 651 bin 503 kişiyi buldu.