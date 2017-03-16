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Türkiye yaşlanıyor: 65 yaş üstü nüfus son beş yılda yüzde 17 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun geçen yıla ilişkin ‘İstatistiklerle Yaşlılar’ çalışmasına göre Türkiye’deki 65 yaş ve üstü nüfus son beş yılda yüzde 17,1 artarak 6 milyon 651 bin 503 kişiyi buldu.
‘Çalışmalar son noktada’: Evlendirme programları KHK’yla yasaklanabilir
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, evlendirme programlarının kanun hükmünde kararname (KHK) ile yasaklanabileceğini söyledi.
Gerekçe ‘referandum krizi’: Türkiye, NATO partnerleriyle çalışmaları durdurdu
Türkiye’nin NATO’nun ortak ülkeleriyle yapılacak bazı eğitim ve benzeri çalışmaları engellediği belirtildi.
Çavuşoğlu Hollanda’daki seçimlere baktı, Avrupa’da din savaşları gördü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin bir süredir gerilim yaşadığı Hollanda’daki seçim sonuçlarını şu sözlerle yorumladı: “Yakında Avrupa’da din savaşları da başlar, başlayacak.”
İddianameden: CNN Türk’ü basan askerler ‘Açın kapıyı yoksa vururum’ demiş
Darbe girişimi gecesi darbeci askerlerin Doğan Medya Center’a girmek için güvenlik görevlilerini vurmakla tehdit ettiği ve polis ve yurttaşların üzerine ateş açtığı belirtildi.