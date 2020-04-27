Sahillerde il il yoğun bakım kapasitesi: Tatilciler risk altında olabilir

Corona virüsü salgınında vaka artış hızında son günlerde yavaşlama görülmesiyle birlikte önlemlerin gevşetilmesi gündemde. Büyükşehirlerden tatil yörelerine çıkışların da başlaması bekleniyor. Ancak sahil kesimlerindeki yoğun bakım ünitelerinin kapasitesi, tatilciler açısından risk oluşturabilir.

BBC Türkçe’nin haberine göre tatilcilerin corona virüsüne buralarda yakalanması halinde, yoğun bakım üniteleri yetersiz kalabilir.

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Buna göre il il yoğun bakım kapasitesi şöyle:

Çanakkale

Fotoğraf: Arşiv

Çanakkale’de turistik tesislerde 400 binin üzerinde yatak var. Yüzlerce de yazlık bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2019’da nüfusu 542 bin 157 olan Çanakkale’de, sadece otellerde kalmaya gelen turistlerin sayısı yıl boyunca toplam 300 bini geçiyor.

Tatilcilerin yoğunlaştığı kesimde tek kapsamlı hastane olan Ayvacık Devlet Hastanesi’nin yatak kapasitesi 30’la sınırlı. Bu yatakların gerektiği zaman yoğun bakıma çevrileceği belirtiliyor.

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Bölgede yaz aylarında zaman zaman ihtiyaç duyulan yoğun bakım servisleri yeterli olmadığı için, ani müdahale gerektiren rahatsızlıklar geçiren hastalar, Çanakkale merkeze ya da çevre illere naklediliyor.

Balıkesir

Fotoğraflar: DHA

Yazlık evlerin çoğunlukta olduğu Balıkesir’in Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinin 2019 sayımına göre toplam nüfusu 301 bin 222.

Denize kıyısı olan bu dört ilçedeki otellerde toplam yatak sayısı 30 bin civarında. Yazlık evlerde kalmak üzere diğer şehirlerden gelenlerle birlikte Balıkesir’in bu dört ilçesinin nüfusuna, yaz aylarında yaklaşık 2 milyon kişi daha ekleniyor.

Bölgedeki hastanelerde bulunan yoğun bakım yatak kapasitesi 70 civarında. Özel hastanelerin, Burhaniye, Edremit, Ayvalık ve kıyıda olmasa da Havran devlet hastanelerinin toplam yatak kapasitesi 700 civarında.

Balıkesir’de, bölgedeki yoğun bakım ve yatak ihtiyacını karşılayabilecek bir şehir hastanesi var, ancak sahil bölgelerinden buraya ulaşım özel araçla 1 saatten uzun sürüyor. Ayvalık’ın Balıkesir Şehir Hastanesi’ne uzaklığı 100 kilometrenin üzerinde.

İzmir

İzmir’in nüfusu, 2019 sayımına göre 4 milyon 367 bin 251. Yaz aylarında sadece Çeşme ilçesinin nüfusunun 44 binden 800 bine yükseldiği dönemler oldu. Çeşme’nin 44 bin 363 kişilik nüfusunun yüzde 10’dan fazlası 65 yaşın üzerinde.

AKP İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın 10 Nisan’daki açıklamasına göre, şehirdeki kamu hastaneleri ve özel hastanelerde, çocuk ve yeni doğanla birlikte toplam 1904 yoğun bakım yatağı bulunuyor.

Bu kapasitenin çoğu İzmir şehir merkezinde ve buraya yakın yerlerde bulunuyor.

Ancak Çeşme’deki devlet hastanesinde yoğun bakım ünitesi yok. 2015’te 50 yatak kapasiteyle açılan hastanenin yatak kapasitesinin 75’e çıkarılması ve yedi yataklı yoğun bakım servisinin açılmasına, şubat ayında karar verilmişti ancak bu plan henüz hayata geçirilemedi.

Çeşme Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma dönüştürülebilecek olan dört adet ameliyathane var. Çeşme’de özel hastane yok.

Yoğun bakıma ihtiyaç duyulması halinde Çeşme’den İzmir merkeze gitmek, özel araçla yaklaşık bir saat sürüyor.

Şehir merkezinin kuzeyindeki 32 bin nüfuslu Foça’da da 50 yataklı bir devlet hastanesi var. İhtiyaç halinde yatak sayısının 75’e çıkarılabileceği söylenen hastanede dört kişilik yoğun bakım ünitesi bulunuyor.

Foça’daki otellerin tam kapasiteye ulaşması ve yazlık evlerin dolması durumunda nüfus 100 bine yaklaşıyor.

Urla, Seferihisar ve Gümüldür bölgesinde, sahile yaklaşık yarım saat mesafedeki hastaneler de dahil edildiğinde, kamu hastanelerinde toplam yatak sayısı 300’e yaklaşıyor. Yoğun bakım yatak sayısı ise 32. Bu bölgelerden İzmir kent merkezine olan mesafe de 40 kilometre ile 30 kilometre arasında değişiyor.

Aydın

1 milyon 110 bin 972 nüfuslu Aydın ilinin Ege Denizi kıyılarında Didim, Söke ve Kuşadası ilçelerindeki kayıtlı otellerde toplam yatak kapasitesi 65 binin üzerinde.

Valiliğin verilerine göre sadece Kuşadası ve Didim’deki yazlık ev sayısı 96 bini buluyor.

Bu üç ilçenin kayıtlı nüfusu 310 binin üzerinde ancak yaz aylarında yazlık ev ya da otellere gelen turistlerle birlikte, nüfus 1 milyona yaklaşıyor.

En çok turist ağırlayan Kuşadası ilçesindeki devlet hastanesinde 24 adet yoğun bakım yatağı var. İlçede özel hastanelerin yoğun bakım kapasitesi 24’le sınırlı.

Kuşadası’na yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Selçuk Devlet Hastanesi’nin yatak sayısı ise 50.

150 yataklı Didim Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım yatak sayısı ise dört.

Kuşadası’nda yaklaşık 30, Didim’den de yaklaşık 50 dakika uzaklıkta olan Söke’de yoğun bakım yatak kapasitesinin en az 55 olduğu belirtildi.

Muğla

Muğla’da 2019 nüfusu, Bodrum 175 bin 435, Fethiye 162 bin 686 , Milas 141 bin 107, Marmaris 94 bin 749 ve Datça 22 bin 403 diye sıralandı.

2019’daki Ramazan Bayramı’nda, Bodrum’a yaklaşık 2 milyon, Fethiye’ye 1 milyon 300 bin, Marmaris’e ise 1 milyon 100 bin turist gitti. Bu sayılara hem yazlık evlerine gidenler hem de kayıtlı otellerde kalanlar dahil edildi.

Bodrum’da ikisi özel olmak üzere hastanelerde toplam yoğun bakım yatak sayısı 29. Toplam hasta yatağı sayısı ise yaklaşık 250. Solunum cihazı sayısı ise 50’den az.

34 yataklı Datça Devlet Hastanesi’nde ise yoğun bakım ünitesi yok.

Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye bölgesindeki devlet hastanelerinde yoğun bakım kapasitesi, ameliyathanelerin de dönüştürülmesi durumunda 40’a yaklaşıyor. Bu bölgede en büyük devlet hastanesi 223 yatak kapasitesiyle Fethiye’de bulunuyor.

Marmaris Devlet Hastanesi ve ilçedeki iki özel hastane, pandemi hastanesi olarak görevlendirildi. Bu hastanelerdeki yoğun bakım yatak sayısı, yapılan düzenlemeyle 20’ye yaklaştı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın açıklamasına göre, ilçede dokuzu özelde dördü devlette 13 yoğun bakım ünitesi bulunuyor.Toplam yatak kapasitesi yaklaşık 150.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü’nün Haziran 2019’daki açıklamasına göre ise il genelinde kamu ve özelde toplam yoğun bakım yatak sayısı 251.

Antalya

Antalya’nın 2019 nüfusu, TÜİK verilerine göre 2 milyon 511 bin 700. 2019’un ilk sekiz ayında şehri 437 bin 615 yerli turist ziyaret etti.

Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün verilerine göre, şehirde evi olanlarla birlikte yabancı turist sayısı ise 10 milyonun üzerinde. Bir önceki yıl 12 ay boyunca şehri ziyaret eden toplam turist sayısı ise 14 milyonu aşmıştı.

Yaz aylarında şehrin nüfusu turistlerle birlikte iki katına çıktığı için, Belediye Başkanı Muhittin Böcek, salgın süresince şehre gelen herkesin 14 gün karantinaya alınacağını açıkladı. Böcek’in açıklamasına göre kentte toplam yatak kapasitesi 7 bin 500, yoğun bakım ünitesi sayısı ise 1440.

Şehir merkezine özel araçla uzaklığı yarım saatten fazla olan tatil bölgelerinde, yoğun bakım ünitelerindeki kapasite sınırlı.

Kaş Devlet Hastanesi’nin dört yataklı yoğun bakım birimi, 2016’da açıldı. Hastane 52 hasta yatağıyla hizmet veriyor.

Finike Devlet Hastanesi’nde 10, Kemer Devlet Hastanesi’nde beş yoğun bakım yatağı var. Kemer’deki özel hastanelerde de yoğun bakım üniteleri bulunuyor.

Alanya’da özel hastaneler ve kamu hastanelerinin yatak kapasitesi 1000’e yakın. Yoğun bakım ünitelerindeki yatak sayısı da 60’ın üzerinde.

Yaz aylarında en fazla tercih edilen tatil bölgesi de Alanya oluyor. TÜİK verilerine göre 2019’da ilçenin nüfusu 327 bin 503’tü. Yaz aylarına denk gelen bayram tatili gibi dönemlerde otellerdeki doluluk oranları yüzde 100’ü bulduğunda, ilçenin nüfusu resmi kayıtlara göre 1 milyon 300 bini geçiyor.