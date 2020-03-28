Sahildeki ‘corona yasağı’nda ilk gün: Sessizlik hakim ama yasağı delen de var

İstanbul’da bazı vatandaşlar, corona virüsünün önlenmesi amacıyla alınan yasak kararına uymayarak sahilde spor yaptı.

Avcılar. (Fotoğraflar: DHA)

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sahilde oturmak, yürümek, koşmak ve balık tutmak gibi etkinliklerin yasaklandığını açıklamıştı.

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Ancak bazı vatandaşların yasağa uymayarak sahillere giderek spor ve yürüyüş yaptıkları görüldü.

Vatandaşların bazıları yasaktan haberdar olmadığını söylerken, bazı vatandaşlar da yasağı bildiğini ancak yürüyüşte sakınca görmediğini söyledi.

Sahildeki spor aletlerinde spor yapan bir kişi “Yasaktan haberim var, spor yapıp gideceğim” derken, arkadaşıyla birlikte koşan genç “Yasağı sadece mangalcılar için diye biliyorduk. Şimdi güvenlik görevlileri uyardı, gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Anadolu Yakası’nda da Caddebostan ve Üsküdar sahilindeki sakinlik dikkat çekti. Yalnızca Üsküdar’da sahilde birkaç kişi görüntülendi.