Sahil Güvenlik: Yunanistan’a Ege Denizi’nden geçişlere izin verilmiyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı, hayati tehlike arz etmesi nedeniyle sığınmacılara Türkiye’den Yunanistan’a Ege Denizi üzerinden geçiş izni verilmediğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Suriye ordusunun İdlib’de Türk askerine saldırı düzenlemesinin ardından Türkiye, Yunanistan’a gitmek isteyen sığınmacıların engellenmeyeceğini açıklamıştı. Bunun üzerine binlerce kişi, Yunanistan’a Edirne üzerinden gitmeye çalışmıştı. Yunanistan’ın engellemek istediği bazı sığınmacılar, Ege Denizi üzerinden Türkiye’den ayrılmıştı.

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Komutanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkiye’den ayrılmak isteyen sığınmacılara müdahale etmeme prensibi uygulanırken, denizden geçişlerin hayati tehlike arz ettiği ve buna izin verilmediği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Kaçak göçmenler, Yunan Karasularına girdikleri anda Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına doğru geri itilerek, motorları bozularak ve botları patlatılarak denizin ortasında çaresiz durumda bırakılıyor. Yunanistan, Ege Denizi’nden geçmeye çalışan göçmenlere karşı sergilediği tutumla insan haklarını ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmeye devam ediyor.”

Bir yılda 3 bin 500 kişi kurtarıldı

Açıklamada, dün Yunanistan tarafından botları batırılan ve yarı batık halde denizin ortasında bulunan 97 sığınmacının kurtarıldığı belirtilirken şu bilgilere yer verildi: “Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, aralıksız şekilde sürdürülen kaçak göçle mücadele faaliyetleri kapsamında 2019 yılında 146 olayda toplam 3425 kaçak göçmen, 2020 yılının başından bugüne kadar 49 olayda toplam 1707 göçmenin hayatı kurtarılmıştır.”