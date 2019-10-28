Şahika Ercümen’den bir dünya rekoru daha

Dünya serbest dalış rekortmeni ve milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin’deki Gilindire Mağarası’nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.

Fotoğraflar: DHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, Mersin’in tanıtımı ve turizm potansiyelini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen organizasyonda Ercümen, 100 metreye daldı. Günlerdir mağarada çalışan sporcu, ‘paletsiz’ kategoride 90 metre sınırını aşarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi.

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Paletsiz şekilde tek nefeste 100 metre sınırını aşan sporcu antrenmandan önce yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu mağara bizi çok etkiledi. Dünyanın özel yerlerinden biri. Ülkemizde böyle doğal güzellik varken biz bunu niye dünyaya tanıtmayalım? Böyle bir mağarayı hiçbir yerde görmedim, duymadım. Yerin metrelerce altına iniyoruz. Çöldeki vahalar, seraplar gibi bir anda karşımıza çok güzel su birikintisi çıkıyor.”