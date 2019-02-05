Şahika Ercümen tarihe geçti: Antarktika’da ilk dalış

Milli dalış sporcusu Şahika Ercümen, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında gittiği ‘Antarktika’da ilk dalışını yaparak tarihe geçti.

Fotoğraf: Arşiv

Geçtiğimiz hafta Türk biliminsanlarından oluşan bir ekip kıtaya ulaşmıştı.

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Sefere katılanlar arasında bulunan milli sporcu Şahika Ercümen, kıta tarihinde tüpsüz dalış yapan ilk Türk kadını olarak tarihe geçti.

AA’nın aktardığı habere göre Ercümen, ekibin ilk durağı King George Adası’nda dalışını gerçekleştirdi. Su sıcaklığının sıfır derece olduğu bölgede, soğuğa karşı özel bir koruyucusu bulunmayan elbiseyle yapılan dalış iki dakika sürdü.

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Araştırma ekibinin çalışmalarına da katkıda bulunan milli sporcu, denizden sedimantasyon örneği aldı.

Toplamda bir saat boyunca suyun altında kalan Ercümen, ‘Antarktika’da serbest dalış yapan ilk Türk kadını’olmanın, hayatının en gurur verici olaylarından biri olduğunu söyledi.