Sahibinin işkence yaptığı eşek İzmir’deki barınağa yollandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, sahibi, ona işkence ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan eşek İzmir’deki barınağa gönderildi.

Fotoğraf: AA

Horhor Mahallesi Çevirme mezrasında iki gün önce sahibi B.U. tarafından sopayla dövülüp üzerine çoban köpekleri salınan eşek, İzmir’e götürülünceye kadar sosyal medyada çıkan haberlerden etkilenen 10 yaşındaki Ecrin Güler’e emanet edilmişti.

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AA’nın haberine göre ona ‘Şanslı’ adını veren Güler, sarılarak veda etti. Şanslı, hayvanseverler tarafından araca bindirilerek yeni yuvası olan İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki barınağa doğru yola çıktı.

Eşeği götürüldüğü çiftlikte ziyaret edeceğini belirten Güler şunları söyledi: “Gideceği için üzülüyorum ama diğer yandan da orada daha iyi koşullarda bakacakları için mutluyum. Onu görmeye gideceğim. Hayvanlara şiddet uygulamayalım, onları sevelim, sevmeseniz de onlara vurmayın.”