Sahibinin elinden kaçan boğa karayoluna çıktı, trafik altüst oldu

Erzurum’da, sahibinin elinden kaçan 1 tonluk boğa, trafiği altüst etti. İğneyle sakinleştirilen boğa güçlükle kamyonete bindirildi. Boğa kamyonete bindirilirken polis yolu trafiğe kapattı.

Fotoğraflar: DHA

Aziziye ilçesinde, kesimhaneye götürülürken sahibinin elinden kaçan boğa etraftakilere korkulu anlar yaşattı. Sahibini hafif şekilde yaralayıp, kendisini taşıyan kamyonetin ön panjurunu kıran boğayı kimse zaptedemedi. Boğa, Erzurum-Erzincan karayoluna çıktı.

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri bölgeye sevk edildi. Sahibi ve ona yardım etmek isteyenleri 15 kilometre peşinden koşturan boğa iki iğne yapılmasına rağmen sakinleşmedi ve kaçmaya devam etti.

Araçların önüne çıkan boğa sürücülere zor anlar yaşattı. Görevlilerin üçüncü kez uyuşturucu iğne yapmasının ardından sakinleşen boğa sahibi tarafından yakalandı.

Polisler yolu trafiğe kapatırken, boğa güçlükle kamyonete bindirildi.