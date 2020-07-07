Sahibinin elinden kaçan 400 kiloluk boğa ortalığı birbirine kattı; bir kişi yaralandı

Kütahya’nın Simav ilçesindeki hayvan pazarında sahibinin elinden kaçıp bir kişiyi yaralayan kurbanlık boğa, yarım saatlik uğraş sonucunda yakalanarak sahibine teslim edildi.
Simav’ın Leylekkürü mevkiindeki alana kurulan hayvan pazarında alıcısını bekleyen 400 kiloluk kurbanlık yerli ırkı boğa ipini kopararak kaçtı ve ortalığı birbirine kattı.
Diğer hayvanların arasına karışan boğa, onu yakalamak isteyenlerden birini yaraladı. Yakalamak için boynuna kement atmaya çalışanların çabaları sonuç vermedi. Kimileri ise kendini korumak için demir korkulukların üzerine çıktı.
Bacağına ip geçirerek yakalanan boğanın sahibi onu hayvan pazarından uzaklaştırdı.