Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sahibinin elinden kaçan 400 kiloluk boğa ortalığı birbirine kattı; bir kişi yaralandı

Kütahya’nın Simav ilçesindeki hayvan pazarında sahibinin elinden kaçıp bir kişiyi yaralayan kurbanlık boğa, yarım saatlik uğraş sonucunda yakalanarak sahibine teslim edildi.

Fotoğraf: DHA

Simav’ın Leylekkürü mevkiindeki alana kurulan hayvan pazarında alıcısını bekleyen 400 kiloluk kurbanlık yerli ırkı boğa ipini kopararak kaçtı ve ortalığı birbirine kattı.

Reklam

Diğer hayvanların arasına karışan boğa, onu yakalamak isteyenlerden birini yaraladı. Yakalamak için boynuna kement atmaya çalışanların çabaları sonuç vermedi. Kimileri ise kendini korumak için demir korkulukların üzerine çıktı.

Bacağına ip geçirerek yakalanan boğanın sahibi onu hayvan pazarından uzaklaştırdı.

SON HABERLER

Yahu gündem değiştiriyorlaaaar!

İktidar tarafından ‘milli’ sözcüğüyle çerçevelenen hemen her konuda yanlarında durdunuz ve duruyorsunuz, bu çok ciddi bir açmaz değil mi? En az yirmi saniye, parmakların arasını da sıcak suyla…

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...